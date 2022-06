La Société Magasin Général a l’honneur de convoquer les actionnaires minoritaires de la Société à assister à la réunion de la deuxième Assemblée Générale Elective de la société qui se tiendra le vendredi 15 Juillet 2022 à 10 heures au siège social de la société sis au 28, rue Mustapha Kamel Atatürk -1001 Tunis et ce à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

– Election et désignation d’un représentant des actionnaires minoritaires au poste d’administrateur au conseil d’administration pour les exercices 2022- 2023 et 2024 et qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l’exercice 2024.

La société met à la disposition des actionnaires minoritaires la liste des candidats retenus accompagnée des informations prévues à l’article 22 de la DG n°23 du 10/3/2020 du CMF au siège de la société.