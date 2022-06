Elles sont ambitieuses, tenaces et déterminées, elles œuvrent à changer les donnes dans le privé, elles ont été sacrées managers de l’année 2022. « Le Trophée de la Femme Manager de l’Année –TFMA- lancé en 2018 en partenariat avec ALMA’s, vise à rendre hommage et à mettre en avant des femmes managers tunisiennes, ayant excellé dans leurs métiers et tout au long de leurs carrières » a déclaré Tarak Cherif, président de la Conect jeudi 22 juin avant la remise des trophées.

Il ne croyait pas si bien dire dans un pays où le nombre des femmes chercheurs est de 55%, le pourcentage des femmes diplômées des filières scientifiques de plus de 58% alors que le nombre des hommes est supérieur à celui des femmes dans 107 pays et le nombre de diplômées du supérieur est le double de celui des hommes.

Paradoxalement, dans les postes décisionnels de l’Etat, le nombre des femmes est de loin inférieur à celui des hommes. Selon l’OCDE, les femmes tunisiennes représentent presque 40 % des fonctionnaires de la fonction publique. Un taux qui diminue à mesure que s’élève la hiérarchie et, plus précisément dans le cas des postes à haute responsabilité, jusqu’à tomber à 16.1 % pour les secrétaires générales des ministères. Dans le secteur privé, on retrouve 10,4% de femmes dirigeant des entreprises alors que dans 40,1% des entreprises, le capital est majoritairement féminin.

En Tunisie et malgré des lois progressistes, les femmes sont dans les faits, lésées par une culture bien installée de préférence pour la gent masculine. Ainsi pour lancer leurs propres projets, elles disposent d’une base capitalistique réduite et sont moins susceptibles de bénéficier de capitaux d’investissement privés ou de capital-risque. Dans la fonction publique à compétences égales ou quelquefois supérieures, les promotions bénéficient très souvent aux hommes malgré le travail acharné des responsables femmes.

C’est ce qui explique l’engagement de la Conect et d’Almas dans la valorisation du rôle socioéconomique des femmes, qu’elles agissent dans la sphère publique ou privée.

« A la CONECT, nous avons toujours œuvré à mettre en avant les femmes dirigeantes, managers et entrepreneures, et ce trophée en est la meilleure preuve ».

Et c’est par reconnaissance du mérite « de femmes exceptionnelles, ayant fait preuves de bravoure, de détermination et d’engagement pour leurs entreprises, leurs organisations et leur pays » que chaque année depuis 2018-sauf la parenthèse Covid+-, on décerne le TFMA aux meilleures.

Pour cette année, Lamia Boujnah Zribi, Présidente du Conseil National de la Statistique a été élue Manager secteur public, Alya El Hedda ; Directrice Générale fondatrice d’Opalia Pharma Recordati Group, Manager secteur privée et Cherifa Riahi Sahaly – Directrice pays – Tunisie terre d’asile • France terre d’asile, Manager leader ong/association.

Trois femmes aux parcours différents mais qui se sont distinguées par un engagement sans faille dans leurs carrières professionnelles alors que de plus en plus de tunisiennes « occupent aujourd’hui, des postes de responsabilités au sein de groupes ou filiales de grandes entreprises tunisiennes ou internationales, et d’organisation nationales et/ou internationales ».

Le Trophée a pour objectif d’apporter plus d’éclairage sur la condition des femmes Leaders et Managers, de contribuer à l’améliorer, et d’alimenter le débat à travers la mise en lumière de parcours féminins exceptionnels, dans les entreprises privées comme dans les administrations et les organisations.

Parcours des lauréates :

Lamia Boujnah Zribi, présidente du Conseil National de la Statistique depuis Aout 2017 a occupé des postes à hautes responsabilités autant dans le secteur public qu’en tant que membre du Gouvernement. Jusqu’à 2014 directrice générale de la planification et des prévisions au sein du Ministère du Développement, de l’investissement et de la Coopération internationale, elle occupé le poste de PDG de Tunisie Trade Net (TTN) en juillet 2014 En février 2015, puis nommée Secrétaire d’Etat auprès du Ministre du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale avant d’être nommée ministre des Finances en 2016.

Dr. Alya EL HEDDA a occupé dans les années 80 le poste de responsable de l’approvisionnement des hôpitaux. C’est sa première expérience en tant que manager dans une entreprise publique. Expérience qui lui a permis de voir de près le potentiel du marché pharmaceutiques dans un pays où le secteur de la santé évoluait considérablement. Elle a décidé de Fonder OPALIA Pharma, 1ère entreprise pharmaceutique privée en Tunisie, un des premiers fabricants de médicaments génériques privés en Tunisie depuis 1988 ce qui a suscité l’intérêt du Groupe italien RECORDATI qui a fait son entrée avec l’acquisition de 90% du capital d’OPALIA Pharma, devenant ainsi OPALIA RECORDATI, sa filiale en Tunisie.

Sherifa Riahi Sahaly est détentrice d’un diplôme supérieur d’architecture d’intérieur et d’architecte à partir de 2007, elle se tourne en 2016 vers la société civile et l’humanitaire. Elle intègre alors terre d’asile Tunisie (section tunisienne de France terre d’asile), ONG qui travaille pour la protection des personnes étrangères vivant sur le sol tunisien.

La Cérémonie de remise des trophées Présidée par M. Tarak Cherif, cette cérémonie a eu lieu le mercredi 22 juin 2022 au Musée National de Carthage en présence des partenaires de ce Trophée ainsi que d’autres personnalités publiques et des chefs d’entreprises tunisiens et étrangers.

Amel Belhadj Ali