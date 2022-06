La ville de Tunis abritera, les 24 et 25 juin, la première édition d’un colloque national sur ” la bonne gouvernance de l’aide publique dans secteur culturel”.

Ce rendez-vous sera organisé par le ministère des Affaires Culturelles en partenariat avec la Direction générale de la gouvernance et de la prévention de la corruption, à la présidence du Gouvernement. Il concerne notamment les responsables des cellules de gouvernance ainsi que les hauts cadres et responsables des institutions relevant du ministère.

La Direction générale de la gouvernance et de la prévention de la corruption est ” chargée de contribuer à la conception de la politique publique en matière de gouvernance et de lutte contre la corruption, le suivi de sa mise en œuvre et son évaluation ainsi que le suivi des activités des cellules de gouvernance “.

Elle est composée de l’unité de prévention de la corruption, l’unité de suivi des cellules de la gouvernance et l’unité des études, de la planification et des programmes de coopération.

Cette rencontre a pour objectif de soutenir le ministère des Affaires Culturelles dans son stratégie de réformes en lien avec le régime d’aide publique notamment pour les associations et les festivals. Elle vise également à tirer profit de l’expertise des instances régulatrices pour améliorer la performance des compétences au sein du ministère, en matière de gestion, de contrôle financier, de coordination et de réseautage.

Les séances scientifiques et les ateliers prévus sur deux jours, verront la participation de dirigeants d’institutions en lien avec la gouvernance dont la Cour des Comptes, le Haut Comité de contrôle administratif et financier, le Comité général de contrôle des dépenses publiques et Le Comité des contrôleurs d’Etat. Un représentant du Contrôle général des finances sera également présent.