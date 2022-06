Huit “Awards Fipa -Tunisia 2022”, ont été remis, jeudi, par l’Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur (FIPA), aux entreprises étrangères installées en Tunisie, lors de l’ouverture de la 20ème édition du “Tunisia Investment Forum ” (TIF 2022).

Sumitomo Electric Bordnetze Tunisia : société de câblerie japonaise a remporté le prix de l’Investisseur de l’année. Ce prix a été décerné à la société, établie à Jendouba depuis 2009, en reconnaissance de ses efforts en termes de volume d’investissement et de création d’opportunités d’emploi.

Kromber&Schubert Tunisie : Lui a été attribuée, le prix de la Responsabilité sociale des Entreprises. Ce prix a été attribué au leader Allemand spécialisé dans la fabrication des faisceaux et câblages pour l’Industrie automobile en reconnaissance de ses efforts et sa démarche créatrice de valeur, outre l’efficacité de ses programmes d’actions communautaires, de l’implication de son personnel, de la durabilité et de l’impact à long terme de ses actions.

Draxlmaier Tunisia : Prix de la Loi sur l’investissement Avril 1972 (50 ans des IDE) entreprise spécialisée dans la fabrication des faisceaux de câbles. Ce prix est décerné en reconnaissance de la première entreprise étrangère pionnière qui s’est installée en Tunisie suite à la promulgation de la loi72 n°38 du 27 avril 1972, portant création d’un régime particulier pour les industries produisant pour l’exportation.

Sagemcom Software&Technologies : Prix de l’innovation

Sage Automotive Interiors Tunisia : Prix de Bienvenue

Safran Tunisie : Prix de la 20ème édition du forum

Nexans Autoelectric Tunisia : Prix de la FIPA

Huawei : Prix du développement de l’industrie des TIC et des talents.