Le ministère de la Défense nationale a rappelé que les forces armées tunisiennes, à l’instar des années précédentes, accueillent l’exercice militaire conjoint tuniso-américain “African Lion 2022” qui se tient du 16 juin au 1er juillet 2022.

Cet exercice se déroule en coopération avec le commandement des Etats Unis pour l’Afrique (Africom) et la participation “exclusive” des seuls membres des forces armées tunisiennes et de leurs homologues américains, ajoute le ministère de la Défense dans un communiqué.

Le ministère a, également, indiqué que la Tunisie participe, en effectif “réduit”, une partie de cet exercice militaire qui aura lieu Maroc.

La partie américaine organisera d’autres étapes de cet exercice au Maroc, au Sénégal et au Ghana, avec la participation d’un effectif de 7.500 militaires de différents pays, dont les Etats-Unis, le Brésil, la Roumanie, la France, le Portugal, le Ghana, l’Italie, les Pays-Bas, l’Espagne, la Grande-Bretagne et la Tunisie, en plus des observateurs de 28 pays.