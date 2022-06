Une projection-débat en avant première du film documentaire “L’Armée blanche tunisienne” en présence du réalisateur Jamil Najjar et du producteur Hamed Soyah (PDG et Fondateur de la radio IFM) se tiendra à l’Institut français de Tunisie ce mercredi 22 juin (De 18h30 à 19h45).

La projection sera suivie d’un débat modéré et animé par Dr Lilia Ben Fatma, professeur agrégé en néphrologie à la Faculté de Médecine de Tunis, responsable de l’unité de greffe rénale au CHU La Rabta à Tunis et Trésorière de la Société tunisienne de néphrologie, dialyse et transplantation rénale, avec la participation des docteurs Yosra Kerkeni, médecin coordinateur de la shoc room et chef d’unité logistique du Covid et Hamida Maghraoui, chef de service des urgences de La Rabta.

Le coronavirus a frappé plus de 200 pays autour du monde dont la Tunisie. Cette pandémie qui a paralysé le monde entier vient rappeler le rôle crucial des services de la santé. La Tunisie a vécu les premiers signes de cette pandémie le 2 mars 2020. Dès les premiers jours, une équipe de la radio IFM s’est immergée, pendant plusieurs mois, au sein d’une unité COVID pour suivre les efforts du staff médical dans leur lutte quotidienne contre ce virus.

De cette immersion, Il en résulte un film documentaire, “L’Armée blanche tunisienne” (52′), qui rend hommage aux blouses blanches et aux personnels hospitaliers.

Aujourd’hui, deux ans après, le pire de la maladie est toujours derrière nous. Le documentaire raconte l’histoire de cette armée blanche, leurs sacrifices et leur dévouement à travers une projection suivie d’un débat.