Organisé à Tunis du 21 au 23 juin 2022, le Forum africain de la formation, de l’enseignement supérieur et de la recherche agricoles (FAEFA’22) est une occasion pour nouer de nouveaux partenariats entre les institutions tunisiennes et leurs homologues dans d’autres pays africains. C’est Moncef Boukthir, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qui s’explimait ainsi, mercredi 22 juin 2022 à Tunis.

Il a appelé à renforcer les liens de partenariat Sud-Sud pour la réalisation de la sécurité alimentaire, soulignant l’importance de la recherche scientifique en Tunisie.

Il estime également nécessaire de promouvoir l’investissement dans l’innovation et le leadership pour encourager la création d’entreprises et améliorer la compétitivité des produits agricoles.

Pour sa part, le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Nasreddine Ncibi, dira que la Tunisie œuvre à améliorer l’attractivité de la formation professionnelle en général et de la formation professionnelle agricole en particulier en tant que voies de succès et d’excellence.

Il a, à cet effet, affirmé le soutien de son département à la formation, l’innovation et à la digitalisation des services de vulgarisation en vue de rendre les centres de la formation professionnelle agricoles plus attrayants et promouvoir le partenariat public-privé pour améliorer l’employabilité des diplômés de la formation professionnelle dans le domaine agricole.

Quant au ministre de l’Agriculture, Mahmoud Elyès Hamza, il a rappelé les principales décisions prises par le gouvernement le 12 mai dernier pour promouvoir le dispositif de vulgarisation et de formation agricoles et améliorer le système de gouvernance.

Il a, à cette occasion, formé le vœu de pouvoir créer un centre de formation africain en agriculture intelligente en Tunisie afin qu’il soit un pôle pour le développement de l’agriculture dans les pays africains.

Le forum est organisé à la cité des Sciences à Tunis à l’initiative de l’ITAUN (La Plateforme Africaine de Réseautage et d’Innovation), l’AVFA (agence de la vulgarisation et de la formation agricoles) et l’IRESA (Institution de la Recherche et de l’Enseignement supérieur Agricoles) autour du thème “La dynamisation du continuum du savoir et la coopération sud-sud au service de la croissance et le développement inclusif et durable”.