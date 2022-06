La coopération entre la Tunisie et la Société financière internationale (SFI), notamment au niveau de l’appui technique pour réformer et développer un certain nombre de domaines et secteurs prioritaires, a été au centre d’une rencontre tenue, mardi à Tunis, entre le ministre de l’économie et de la planification, Samir Saïed et le Directeur Régional pour l’Afrique du Nord à la SFI, Cheick-Oumar Sylla.

Saïed a salué, à cette occasion, les efforts déployés par la SFI au niveau de la coopération financière, au cours de ces dernières années, rappellant qu’elle a mobilisé d’importants investissements, notamment, dans le secteur bancaire, les infrastructures et les industries alimentaires, outre sa contribution dans des fonds d’investissement.

Il a appelé la SFI à examiner les moyens et mécanismes à meme d’accompagner les entreprises tunisiennes qui comptent se développer sur les marchés étrangers.

De son coté, Cheick-Oumar Sylla, actuellement en visite en Tunisie pour participer à la 20ème édition du Forum de l’Investissement qui se tiendra, les 23 et 24 juin 2022 à Tunis, a exprimé la volonté de son institution de poursuivre son appui à la Tunisie dans son processus de réforme et de développement et de lui permettre de bénéficier de l’expertise technique dont elle dispose et des expériences réussies de coopération avec d’autres pays, notamment dans les domaines des énergies renouvelables et les partenariats entre les secteurs public et privé (PPP) en matière de réalisation de mégaprojets.