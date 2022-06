La coopération tuniso-belge et les moyens de la promouvoir dans le cadre du programme d’intégration sociale a été centre d’une rencontre, lundi 20 juin 2022, entre la ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Séniors, Amel Belhaj Moussa, l’ambassadeur du Royaume de Belgique à Tunis, Christophe de Bassompierre, et la représentante de l’agence Belge de développement.

La ministre a indiqué que le programme d’intégration sociale, qui est basé essentiellement sur la lutte contre les violences à l’égard des femmes, est lié à l’autonomisation économique des femmes.

Dans ce contexte, elle a rappelé les objectifs du nouveau programme national du leadership féminin Rayedet qui vise à appuyer l’initiative privée à travers une ligne de crédit spécifique en faveur des femmes vulnérables, victimes de violence et issues des régions prioritaires et des quartiers populaires à forte concentration démographique.

De son côté, la représentante de l’agence belge de développement a exprimé sa disposition à consolider le partenariat entre les deux parties à la lumière des priorités fixées dans le programme d’intégration sociale.

Elle a loué les efforts déployés par toutes les parties intervenantes lors des réunions préparatoires tenues avec les cadres du ministère de la famille et les représentants des divers autres ministères (santé, justice, affaires sociales et intérieur) ainsi qu’avec les composantes de la société civile.