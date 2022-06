Tunisie Telecom a lancé le jeu pour sa nouvelle marque Po9 à l’occasion du mois de ramadan 2022, et ce en vue d’animer sa base et prospecter de nouveaux clients.

Selon Houda Sghir, responsable de la marque Po9, le jeu-concours a connu un franc succès avec la une forte participation de jeunes. « Aujourd’hui, nous sommes donc réunis ici pour récompenser les quatre (4) gagnants, cadeau qui consiste une moto Hammer 3. Je soulignerais au passage que ces jeunes sont issus de toutes les villes du pays, pas seulement du Grand Tunis », a-t-elle expliqué aux journalistes et aux récipiendaires.

C’était le premier jeu, mais Mme Sghir a promis qu’il y aura d’autres jeux et d’autres événements.

Rappelons que le principe du jeu consistait à faire gagner 4 clients, à raison d’un client par semaine, une « Moto Cross». Pour cela, 4 tirages au sort ont été effectués et ont permis de désigner 4 gagnants.

On nous également expliqué que le tirage au sort a été effectué sur la base de la liste des clients Po9 ayant activés l’un des forfaits Internet mobile Po9 proposé via USSD (*200#) et/ou via l’application My Po9, durant Ramadan.

Par la suite, chacun des gagnants a été contacté par téléphone par les équipes Po9 de Tunisie Telecom le jour du tirage au sort.

Autrement dit, Tunisie Telecom, à travers sa nouvelle marque, élargit sa base de clients satisfaits. C’est bon pour le moral et les affaires, pensons-nous.