La marque allemande d’automobile Volkswagen, représentée en Tunisie par Ennakl Automobiles, a choisi l’usine Bontaz Tunisie, située à Fouchana, dans le gouvernorat de Ben Arous, pour son prochain projet de fabrication de composants pour électrovannes pour le marché automobile tunisien, a fait savoir l’Association tunisienne de l’automobile (Tunisian Automotive Association-TAA).

“L’alliance de la marque allemande d’automobile et de l’usine française sur le territoire tunisien apportera un grand plus. En effet, la fabrication des électrovannes et de leurs composants permettra la création d’emplois à forte valeur ajoutée et favorisera une production locale, réduisant les coûts de transport pour les industriels tunisiens et permettant aussi l’export”, a souligné l’association.

La décision est prise suite à un audit effectué les 1er et 2 juin 2022 par Volkswagen en Tunisie. Le procédé de production sera réalisé par des compétences 100% tunisiennes.

Créée en 1965, Bontaz est considéré comme un leader dans les fonctions hydrauliques des voitures. Le groupe est présent dans 10 pays où il y détient une surface de production de 52 000 m².

En décembre 2007, Bontaz Tunisie, filiale totalement exportatrice du groupe, a ouvert ses portes en Tunisie, plus précisément dans la zone industrielle d’El Mghira. Son effectif de 950 personnes, œuvrant dans un local de 7 000 m², est spécialisé dans la production d’équipements automobiles : organes de freinage, de direction et de transmission ainsi que des organes d’alimentation.