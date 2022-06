Pour la quatrième année consécutive, Volvo vient d’être sacré meilleure marque camion 2022, à l’issue du sondage effectué du 1er au 31 mai 2022 par tunisieauto.tn

Comme en 2019, 2020 et 2021, Volvo, du concessionnaire Nordic Machinery, vient d’être largement plébiscité par les lecteurs de tunisieauto.tn, la page Facebook ainsi que la chaîne Youtube Tunisie Auto avec 273 7 votes sur 5042 participants, soit un score sans appel de 54% !

Derrière cette consécration de la marque Volvo en Tunisie se cache le travail laborieux de Khaled.

Ainsi, le camion Volvo, une référence en termes de confort, de sécurité et de technologie, se verra remettre son 4e Volant d’or 2022, lors d’une soirée prévue à cet effet au cours du mois de février 2023 dans un prestigieux espace d’animation de Tunis.

Dès le démarrage en janvier 2011, Nordic Machinery a investi ses capacités dans l’après-vente de manière à sécuriser les clients sur leurs investissements et d’être un contributeur important et rassurant.

Nordic Machinery est convaincue que son impact sur la performance et les résultats de ses clients dépendent de son aptitude à diversifier les solutions qu’elle met à leur disposition afin de répondre à leurs besoins de plus en plus diversifiés.

Pour cela, Nordic Machinery a fait sienne les priorités suivantes :

-Maximiser la disponibilité des pièces de rechange au meilleur coût afin que les clients puissent minimiser les temps d’arrêt aussi bien pour le simple entretien que pour les réparations ;

-Investir dans la formation des techniciens et dans une flotte de véhicules et de camions ­ateliers permettant d’intervenir dans tous les coins et recoins du pays en moins de 48 heures ;

-Mettre au point des contrats d’entretien et de maintenance allant de l’inspection périodique de la machine ou camion Volvo à l’assistance technique permanente.