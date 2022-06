Des rencontres professionnelles B to B multisectorielles entre des hommes d’affaires tunisiens et une délégation d’hommes d’affaires irakiens seront organisées le 22 juin 2022 à Tunis, à l’initiative du CEPEX en collaboration avec l’ambassade de Tunisie à Bagdad.

Peuvent participer à ces rencontre les entreprises exerçant dans les filières des travaux publics, matériaux de construction, services de santé, services d’ingénierie, d’architecture et de décoration, et enseignement supérieur et formation professionnelle.

Sont également concernés les représentants de bureaux d’études et les sociétés spécialisées dans les domaines de tuyaux à usages divers (pétrole, expériences, constructions…), de vêtements pour femmes et enfants, de câbles et puces électriques, de moteurs électriques et générateurs, de constructions métalliques, de composants et accessoires pour camions et voitures (batteries, filtres…), et d’industries chimiques.

Les entreprises intéressées par ces rencontres doivent envoyer un formulaire de participation sur l’adresse E-mail : shassen@tunisiaexport.tn au plus tard le 18 juin 2022.