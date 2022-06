Ramtane Lamamra, ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, a pris part, mardi 14 juin 2022, à la 19e Réunion des chefs de la diplomatie africains et leurs homologues des pays nordiques, à Helsinki (Finlande).

C’est ce qu’indique un communiqué du départe des Affaires étrangères, lequel explique que « ce rendez-vous annuel s’inscrit dans le cadre du dialogue institué en 2001 entre pays africains et pays nordiques sur les principaux défis contemporains de portée globale, en vue de promouvoir des approches basées sur le multilatéralisme », rapporte l’APS.

Concernant le sommet proprement dit, le département souligne que « l’accent a été mis durant cette édition sur les questions de paix et de sécurité dans le monde, notamment en Afrique. Cette réunion a également été marquée par la présidence de l’Algérie, conjointement avec la Finlande, des travaux de la session principale ».

Le chef de la diplomatie algérienne, s’exprimant au nom du continent, a saisi cette occasion «… pour exposer les efforts consentis par l’Afrique en matière de prévention et de résolution des conflits, et souligner l’impératif pour la communauté internationale de soutenir davantage les initiatives africaines en encourageant l’établissement de partenariats répondant aux besoins et aux priorités du continent », lit-on dans le document.

En marge de la réunion, Lamamra s’est entretenu avec ses homologues des pays nordiques, dont la Finlande, le Danemark, l’Islande et la Norvège, mais aussi avec certains de ses homologues africains ayant pris part aux travaux de cette réunion, entre autres ceux de l’Afrique du Sud, du Nigeria, du Rwanda, de la Tanzanie et du Niger, note le communiqué.