1,6 million de têtes de moutons seront mis à la disposition des familles tunisiennes pour l’Aïd El Idha, assure l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP).

Mnaouer Sghaïr, directeur de la production animalière à l’UTAP, a qualifié ce nombre de “très satisfaisant”, puisqu’il couvrira la demande des grandes villes qui ont besoin près de 1 million de tête de moutons, soit les 2/3 du volume global de la production.

“Pour cette année, nous n’aurons pas besoin de recourir à l’importation”, a-t-il affirmé. Tout en indiquant que le cheptel tunisien est en bonne santé, il met cependant en garde contre la contrebande depuis l’Algérie, si on veut vraiment éviter les maladies parasitaires qui attaquent le bétail.

Prix du mouton: La solidarité citoyenne prime

Côté prix, et contrairement aux rumeurs qui se propagent sur les réseaux sociaux et les médias, il souligne qu’ils (les prix) ne seront pas exorbitants, malgré les coûts élevés des intrants et surtout des pâturages, mais très proches de ceux de l’année dernière.

“Nous n’avons pas encore fixé le prix référentiel, mais ce qui est sûr, c’est que la fourchette des prix est très proche de celle de l’année dernière, que ce soit pour le kilo du mouton vivant ou pour les moutons abattus”, a-t-il dit, expliquant cette stabilité des prix par “la solidarité citoyenne et la prise en considération de la part des producteurs de la situation socio-économique du pays”.

Des points de vente ont été mis place dans les régions, sans compter les points de vente du producteur au consommateur qui seront ouverts comme chaque année, a-t-il souligné, ajoutant leur nombre n’a pas encore été fixé.