Un Centre d’innovation à l’Ecole nationale des sciences de l’informatique au Campus Universitaire de La Manouba a été inauguré, mercredi 15 juin 2022, pour accueillir les étudiants porteurs d’idées de projets innovants.

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Moncef Boukthir, a, à cette occasion, déclaré que ce centre s’inscrit dans le cadre du projet de consolidation de la qualité dans l’enseignement supérieur et la recherche scientifique financé par le Ministère afin d’inciter les étudiants à innover. Il s’agit, a-t-il dit, d’investir dans les capacités et l’intelligence des diplômés de l’enseignement supérieur pour qu’ils soient initiateurs de projets en Tunisie et contributeurs à la création d’emplois, pas seulement demandeurs d’emploi.

Il a souligné que le centre contribuera à lutter contre l’exode des compétences et des cerveaux tunisiens qui s’est multiplié de manière préoccupante à travers la garantie d’un terrain et d’un climat appropriés pour l’investissement.

Il a évoqué les efforts déployés par le ministère pour que le système de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique soit au diapason des normes internationales. Ce département se penche actuellement sur la création de l’Agence tunisienne d’évaluation et d’accréditation (ATEA) qui sera chargée de l’évaluation des établissements d’enseignement supérieur et de recherche scientifique publics et privés ainsi que des activités et programmes de recherche au sein du ministère, en plus de son rôle dans l’accréditation universitaire et la garantie de la qualité au niveau national.

Boukthir a, à cet égard, souligné l’importance de l’accord de partenariat entre la Tunisie et l’Union européenne et l’admission de la Tunisie comme partenaire du programme-cadre de recherche et d’innovation “Horizon Europe pour la période 2021-2027”.

Selon lui, cet accord contribuera, à travers les fonds qui lui sont alloués (95 millions d’euros, environ 319 millions de dinars), à financer des projets de recherche et d’innovation ainsi que des projets innovants proposés non seulement par les universités et les centres de recherche, mais aussi par les petites et moyennes entreprises.