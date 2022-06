Une cérémonie de signature d’un accord de partenariat entre la Tunisie et le Japon a eu lieu mardi 14 juin au siège d’UNIMED à Kalaâ Kebira (Sousse).

Ce partenariat vise la construction, dans le domaine de la santé, d’un système industriel compétitif et durable basé sur le transfert de technologie et le renforcement des capacités tunisiennes à répondre à un besoin actuel et futur du marché mondial.

Ce partenariat fera d’UNIMED l’unique laboratoire pharmaceutique africain choisi par les partenaires japonais pour la fabrication de tests de diagnostic rapide de la Covid-19 et d’autres maladies.

Un second projet du partenariat entre UNIMED- ESPITA et GCUBE concerne la création d’une pépinière d’entreprises (startup) de Recherche et Développement médical dans le but de renforcer les capacités de la technologie IVD (In Vitro Diagnostic) pour diverses épidémies à partir de Covid-19 et de fabrication d’autres dispositifs médicaux.