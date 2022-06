Les moutons de sacrifice seront disponibles cette année en quantité suffisante à des prix raisonnables, a souligné mardi, le ministre de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, Mahmoud Elyes Hamza lors d’une visite de travail dans le gouvernorat de Nabeul.

Le ministre a également que des points de vente du producteur au consommateur seront crées dans différentes régions du pays.

Il a noté dans une déclaration à l’Agence TAP, en marge du démarrage de la moisson au centre de collecte des céréales relevant de la Coopérative centrale des grandes cultures dans la région de Belli station, à Grombalia que selon les estimations préliminaires, la récolte du gouvernorat de Nabeul s’élève à 1 million de quintaux entre blé dur, blé tendre et orge.

Il a ajouté que les indicateurs de la saison 2021/2022 sont au vert, ce qui permettra de s’approcher de l’autosuffisance surtout en blé dur faisant remarquer que son département œuvre à moyen et à long terme à améliorer la production et la productivité en vue de surmonter les répercussions de la guerre russo-ukrainienne et de la pandémie du Coronavirus.

Selon le chef service de la vulgarisation et de la promotion de la production agricole au commissariat régional de développement agricole à Nabeul Lotfi Gazdoghli, la saison de récolte a démarré dans de bonnes conditions, avec une augmentation attendue de la production de 20% par rapport à la saison dernière.