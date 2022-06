Invest Consulting N.A présente, deux jours durant, des solutions innovantes et concrètes d’éco-construction, et d’éco-gestion du bâtiment et de l’habitat.

Depuis notre adhésion à la construction écologique, au début de l’année 2008, l’organisation du Salon annuel d’éco-construction fait l’objet d’un intérêt grandissant, notamment auprès de structures membres du programme de développement durable.

Une dynamique qui se confirme d’ailleurs à travers le succès des éditions précédentes : un rendez-vous incontournable enrichi par la participation de plusieurs partenaires (MALE, MEHAT, OIT-BIT, CITET, CTMCCV, OAT, CONECT, ANME, ONM, l’ENAU,…), sans oublier les professionnels (architectes, ingénieurs, constructeurs, promoteurs, artisans, et autres industriels).

Cet événement, programmé pour les 22 et 23 juin 2022 au Centre international de Congrès de Tunis (UTICA), porte sur le thème : «L’ÉCO-CONSTRUCTION : La prochaine révolution du secteur de BTP ».

Un espace informatif, participatif, interactif, d’exposition ainsi que des rencontres one to one et de partenariat dédiés au Green Buildings. Des professionnels de l’immobilier et plusieurs experts prendront part à cette manifestation afin de s’informer sur les différentes orientations du bâtiment High Tech, notamment avec le recours aux nouveaux produits écologiques locaux.

solutions pour les villes face aux changements climatiques,

matériaux et procédés en construction écologiques,

réformes du cadre réglementaires,

projets et financements écologiques,

table ronde sur « les matériaux d’éco-construction en Tunisie ».

https://immotunisie.com.tn/event/les-14emes-journees-de-leco-construction-et-innovation/

facebook.com/Lesjourneesdelecoconstruction