L’ambassade de France à Tunis invite les entreprises tunisiennes à participer à la quatrième édition de l’évènement Business de référence entre la France et l’Afrique dénommé “Ambition africa 2022”, et ce les 4 et 5 octobre 2022.

“Ambition Africa” est devenue, depuis sa création en 2019, le rendez-vous incontournable pour le développement des relations économiques et commerciales franco-africaines. L’édition 2021 d’Ambition Africa a rassemblé plus de 1 600 participants français et africains, venus de 47 pays d’Afrique, en mode hybride (en présentiel et à distance), explique la représentation diplomatique de la France à Tunis.

“L’édition 2022 de ce forum se tiendra en présence de ministres, d’ambassadeurs, d’intervenants de haut niveau et de délégations d’entreprises venant de l’ensemble du continent africain. C’est une occasion pour les entreprises de renforcer leur réseau et de développer des opportunités d’affaires à l’international et sur des marchés porteurs”.

“L’inscription des entrepreneurs tunisiens est totalement gratuite”.

Les inscriptions se font directement en ligne sur https://ambition-africa-2022.site.digitevent.com/fr/page/accueil/