Un accord de financement additionnel de 23,8 millions de dollars en faveur du projet de “riposte à la pandémie de Covid-19 en Tunisie” a été signé, lundi 13 juin 2022 à Tunis, par le ministère de l’Economie et de la Planification et la Banque mondiale (BM).

L’accord a été paraphé côté tunisien par le ministre de l’Economie, Samir Saïed, et côté BM par son représentant-résident en Tunisie, Alexandre Arrobbio. La cérémonie de signature s’est déroulée au ministère de l’Economie, en présence du ministre de la Santé, Ali Mrabet.

Ce deuxième financement additionnel destiné au projet de riposte à la pandémie de Covid-19 permettra à la Tunisie d’améliorer la capacité et la résilience de son système sanitaire, en minimisant les impacts du virus, dira en substance le ministre de l’Economie, Samir Saied, à cette occasion.

L’enveloppe globale comprend un prêt de 22 millions de dollars et un don de 1,8 million de dollars du Fonds de la BM pour des solutions innovantes en matière de biens publics mondiaux.

Saïed a ajouté que les ressources supplémentaires soutiendront l’achat de matériel médical et la fourniture d’une assistance technique pour améliorer la résilience du système de santé.

Selon lui, le prêt de financement sera accordé avec un taux d’intérêt de 1,23% et sera remboursé sur une période de 18 ans avec cinq ans de grâce. “Ce deuxième financement dénote de la continuité de l’accompagnement de la Banque mondiale à la Tunisie depuis l’avènement de la pandémie de Covid-19 en 2020”, se félicite-t-il

A cet égard, il a rappelé qu’un financement initial de 20 millions de dollars approuvé en 2020 a permis l’achat d’équipements de protection individuelle, outre un premier financement additionnel de 100 millions de dollars approuvé en 2021, qui a soutenu l’achat et le déploiement de vaccins pour plus de 50 % de la population.

De son côté, le représentant de la BM a souligné que son institution reste prédisposée à poursuivre l’appui à la Tunisie afin de renforcer son développement socio-économique.

La Tunisie, l’un des pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord (MENA) les plus durement touchés par la COVID-19, a, ce jour, atteint un taux de vaccination complète de 54 % de sa population nationale (68 % pour la population cible âgée de plus de 12 ans), soit l’un des taux les plus élevés parmi les pays de la région MENA, selon la BM.