Au cours du mois de mai 2022, le prix moyen du blé dur sur le marché mondial des céréales s’élevait à 1 726 dinars/tonne, soit 5% de moins qu’en avril 2022 et 89% de plus qu’il ne l’était en mai 2021.

Aussi, le prix moyen du blé européen – le blé tendre – sur le marché mondial a atteint 1 338 dinars/tonne en mai 2022, soit 2% de plus qu’en avril 2022 et 67% de plus qu’en mai 2021.

Quant au prix moyen de l’orge européenne, il était de l’ordre de 1 292 dinars/tonne, qui se rapproche de son prix d’avril 2022, enregistrant une hausse de 70% par rapport à son prix de mai 2021.

A noter que cette hausse des prix est principalement due à l’arrêt des approvisionnements en provenance de la mer Noire d’une part, et à la crainte d’une raréfaction de l’offre dans la période à venir, d’autre part. Cette dernière raison est principalement due à la crainte de l’impossibilité de récolter du blé à partir de juin en Ukraine à cause de la guerre, ou de semer du maïs pour la même raison.

Ces facteurs sont venus compliquer une situation délicate il y a 6 mois, caractérisée par la hausse des prix des céréales due à la hausse des prix des carburants et des engrais. Le prix de ce dernier a atteint un niveau égal à 3 fois sa valeur en janvier 2021.

Ainsi, à court terme, depuis le déclenchement des affrontements entre l’Ukraine et la Russie, la disponibilité globale dans les pays d’origine n’a pas diminué, mais si le blocus se poursuit sur l’Ukraine, son stock restant de la saison 2020-2021 sera détruit et le la collecte de la blessure de 2022 n’aura pas lieu, ce qui explique les efforts européens pour résoudre la situation et les négociations italo-russes pour rétablir l’exportation de céréales d’Ukraine.

Il convient de noter que les prix ont connu une augmentation notable depuis fin février 2022, enregistrant des sauts dus à l’évolution de la situation sécuritaire là-bas, et aussi dont le dernier a été la hausse à la mi-mai, lorsque l’Inde a annoncé la cessation de les exportations de céréales après avoir revu sa production pour la saison 2022 pour diminuer et cela est venu après qu’il a annoncé dans une période antérieure qu’il serait l’alternative est à l’Ukraine et sera exporté vers un certain nombre de pays du Moyen-Orient, tels que l’Égypte, le Bangladesh et la Turquie en particulier.

Cette crainte d’une baisse des estimations de blessures pour la saison prochaine incluait un certain nombre de pays européens. Bien que ce soit prématuré, plusieurs voix se sont élevées pour réclamer le changement de son produit et la fermeture des frontières aux exportations afin d’assurer sa sécurité alimentaire.