La revue l’Economiste Maghrébin organise, mardi 14 juin 2022, son 23ème Forum annuel sur le thème «La Tunisie face aux défis économiques des transitions écologiques et énergétiques», à l’hôtel Laico, et ce de 8 H 30 à 13 h 45.

Le programme est composé de trois panels. Le premier se penchera sur la «Transition énergétique, de l’ambition à l’action» ; le second débattra de l’«Investissement et finance verte» ; alors que le troisième se focalisera sur le thème de «l’innovation et la technologie au service de la transition».

Le 23ème Forum de la revue l’Economiste Maghrébin, qui sera ouvert par Samir Saïed, ministre de l’Economie et de la Planification, verra la participation de responsables nationaux et internationaux des secteurs de l’environnement, de l’énergie, de l’économie et des finances ainsi que des représentants de la société civile opérant dans les domaines en rapport avec les thématiques du Forum.

La rencontre verra la présentation d’une vingtaine de communications qui seront exposées par des responsables, des experts et des universitaires qui traiteront divers aspects des questions débattues au cours du Forum.