Notre confrère Hédi Hamdi, propriétaire et fondateur du site spécialisé destinationtunisie.info, a organisé, en partenariat avec la nouvelle association de promotion touristique “Tourism Labs 24“, vendredi 10 juin 2022 au Golden Tulip Taj Sultan Yasmine Hammamet, une rencontre pour débattre sur la clientèle algérienne.

Thème de la conférence-débat : « Tourisme algérien sur la Tunisie : quelles perspectives pour la saison 2022 ? »

Pour en débattre justement, plusieurs opérateurs touristiques spécialisés sur le marché algérien, mais aussi des représentants de l’ONTT, des fédérations professionnelles du tourisme (FTH, UNIH et FTAV…), de Tunisair, qui ont répondu présents.

Vous l’aurez deviné, rien qu’à travers l’intitulé de la rencontre, «… l’objectif est de démontrer que toute la Tunisie en général et la région du Cap Bon en particulier sont prêtes à accueillir les touristes algériens cet été malgré le contexte de persistance de la fermeture des frontières terrestres » entre les deux pays.

Alors, la question principale de la conférence a été (si l’on peut dire ainsi) : la frontière terrestre entre la Tunisie et l’Algérie sera-t-elle ouverte du côté algérien ? En grammaire française on appellera cette question de 3 »totale“. Celle-ci a entraîné bien évidemment d’autres questions subsidiaires telles : si c’est le cas (ouverture de la frontière, c’est à quelle date ? Les professionnels (hôteliers et agences de voyage) sont-ils prêts à accueillir un nombre important de touristes algériens ? Que font les autorités, le ministère des Affaires étrangères en premier) pour débloquer la situation ?

L’assistance a également débattu la problématique du transport aérien afin d’aborder la question de la demande actuellement très supérieure à l’offre en matière de vols entre les deux pays, ce qui ne favorise pas le tourisme de famille (lire ici notre article).

Petit aperçu sur les dates de fermeture de la frontière

En en décembre 2020, la Tunisie et l’Algérie ont décidé de plein accord de fermer leur frontière cause de pandémie de Covid-19.

Le 27 juin 2021, la Tunisie décide unilatéralement de rouvrir ses frontières, mais celle-ci n’est suivie par la partie algérienne.

Le 16 mai 2022, Algériens et Tunisiens décident de rouvrir leurs frontières mais uniquement pour les échanges commerciaux…

Il a également été rappelé que l’Algérie n’a pas fermé ses frontières contre la Tunisie, c’est envers tous les pays en vue d’assurer sa sécurité sanitaire, étant donné qu’elle (Algérie) fait partie des pays les plus affectés par le coronavirus en Afrique, selon les chiffres de l’OMS.

Certaines faiblesses dans l’accueil des touristes algériens ont été évoquées, entre autres le manque d’aires de repos au niveau des frontières terrestres, surtout lorsqu’on sait que près de 94% des 3 millions des visiteurs algériens arrivent en Tunisie par la route.

Il a aussi été dit que certains touristes algériens gardent de mauvais souvenirs en Tunisie.

Et si certains présents ont appelé à repenser le partenariat tuniso-algérien dans sa globalité, y compris dans le secteur du tourisme en apportant les bonnes réponses aux lacunes et autres faiblesses mentionnées. Mais d’autres professionnels, sûrs d’eux, croient que si ouverture des frontières il y a, les Algériens viendront en Tunisie par “amour“ pour nous, oubliant que c’est peut-être par nécessité. Et pendant ce temps, d’autres encore sont dans le flou, dans le doute, dans l’expectative voire dans la peur… qu’ils ne viennent tout simplement pas.

Seul bémol de cette première rencontre sur cette question, l’absence des représentants algériens. Ce qui, à notre avis, aurait donné plus de piquant aux débats. Mais connaissant le professionnalisme de Hédi Hamdi, il ne manquera pas d’inviter les Algériens (autorités et professionnels) à la deuxième rencontre sur le sujet.

Tallal BAHOURY