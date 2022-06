OPPO, la marque internationale leader dans l’industrie des smartphones et des objets connectés, a développé ces dernières années sa position et ses activités en Tunisie, dans le cadre d’une extension sur les marchés de la région Moyen Orient et Afrique.

Le dynamisme d’OPPO a été observé notamment par le lancement en Tunisie de plusieurs séries innovantes de smartphones de dernière technologie et d’accessoires utiles ainsi que par le développement d’un large réseau commercial dans toutes les villes, comportant des centaines de magasins ‘‘brandés’’ et de revendeurs agréés.

OPPO collabore aussi avec les principaux opérateurs téléphoniques dans le pays pour la vente de ses produits phares dans leurs boutiques et sur les plateformes web, avec des offres promotionnelles, avantages et cadeaux de fidélisation.

OPPO Reno 7 observe un grand succès auprès des utilisateurs

Lancé fin mai 2022, avec un design attrayant, une fiabilité tout au long du cycle de vie du produit et un sens de la valeur pour les utilisateurs, le dernier smartphone OPPO Reno7 a été chaleureusement accueilli par les jeunes utilisateurs tunisiens et les férus des technologies innovantes d’imagerie, de conception, d’intelligence artificielle, des capacités de fonctionnement et de charge rapide.

La série Reno d’OPPO offre chaque année une nouvelle génération de smartphones, avec de nouvelles performances technologiques et des innovations inédites pour une expérience utilisateur avancée, fiable et adaptée aux besoins et aspirations des jeunes.

Avec Reno7, OPPO a apporté les derniers styles et technologies de conception aux utilisateurs grâce à l’introduction du processus de conception en fibre de verre et de cuir auto-développé avec la finition OPPO Glow, ainsi qu’à une conception de caméras épissées, simples mais efficaces. Le téléphone Reno7 présente également la conception intelligente que les utilisateurs attendent de la série, avec un boîtier fin et léger et d’autres fonctionnalités pratiques pour offrir un bon niveau de convivialité. Reno7 est un appareil intelligent conçu pour que les jeunes utilisateurs puissent exprimer leur monde à leur manière.

Propulsé par son capteur selfie ultra-sensible IMX709 co-développé avec Sony, d’une lentille micro Microlens et d’un effet Bokeh Flare de type DSLR dans la photo portrait, Reno7 offre de nouvelles performances photographiques inédites.

Grâce à de nombreuses optimisations matérielles et logicielles, notamment avec ColorOS 12, une batterie longue durée de 4500 mAh et une technologie de charge rapide SUPERVOOC 33W, OPPO Reno7 promet une expérience utilisateur quotidienne très fluide et sûre.

Le smartphone dispose d’un poids total de 175g environ et d’une épaisseur de 7,54mm ou 7,49 mm selon le modèle et la couleur, ce qui lui procure une apparence fine et élégante. Un écran AMOLED de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90Hz offre des visuels fluides et confortables. L’écran est certifié Amazon HDR et YouTube HD pour la lecture de vidéos de haute qualité.

Reno7 est disponible en Tunisie, en deux couleurs, orange crépuscule et noir cosmique au prix public conseillé de 1499 DT. Une large campagne promotionnelle a été lancée, avec des visuels attractifs et vidéos tournées avec les stars ambassadeurs de la marque à savoir : Mariem Boukadida et Yassine ben Gamra.

À Propos d’OPPO

OPPO est une marque leader sur le marché mondial des appareils connectés. Depuis le lancement de son premier téléphone portable – Smiley Face – en 2008, OPPO s’efforce sans relâche de combiner le meilleur du design et de l’innovation technologique. Aujourd’hui, OPPO propose une large gamme d’appareils connectés dont les séries Find et Reno sont le fer de lance. Au-delà des produits, OPPO fournit à ses utilisateurs le système d’exploitation ColorOS et des services internet comme OPPO Cloud et OPPO+. OPPO est présent dans plus de 40 pays et régions, avec 6 instituts de recherche et 4 centres de R&D dans le monde entier, ainsi qu’un centre de design international à Londres. Plus de 40 000 employés d’OPPO ont à cœur de proposer aux utilisateurs du monde entier une expérience exceptionnelle qui améliore leur vie quotidienne.