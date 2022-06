L’inflation annuelle en Égypte a atteint 15,3% en mai, contre 4,9% au même mois de 2021, a annoncé jeudi l’Agence centrale pour la mobilisation publique et les statistiques (CAPMAS).

Selon le site d’information ahramonline, l’agence attribue la hausse à l’augmentation des prix des poissons et fruits de mer de 5,3%, des fruits de 2,3%, des céréales et du pain de 10,9% et des produits laitiers, fromages et œufs de 1,9%, des prix des légumes 15,4%.

Le taux d’inflation annuel global de l’Égypte s’est accéléré en avril pour atteindre 14,9%, contre 12,1% enregistrés en mars et 4,4% en 2021.

En mai dernier, la Banque centrale d’Égypte (CBE) a relevé ses taux directeurs de 2% (200 points de base) alors que le gouvernement tente de faire face aux répercussions économiques négatives de la guerre russo-ukrainienne et de freiner les pressions inflationnistes.