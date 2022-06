La 38ème édition de la Foire Internationale de Gabès se déroulera du 16 juin au 4 juillet 2022 avec la participation de plus de 372 exposants de différentes régions exerçant dans plusieurs secteurs dont l’industrie alimentaire, l’artisanat, l’ameublement, le cuir et chaussures, le prêt-à-porter et la parfumerie.

Pour cette nouvelle édition, la direction de la Foire concentrera ses efforts pour l’amélioration de la qualité des produits exposés, l’embellissement des stands et la progression du nombre des visiteurs

L’équipe d’organisation tablera, ainsi, sur 200 mille visiteurs après avoir atteint les 150 mille visiteurs lors de la 37ème édition de la Foire.