La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), la Banque européenne d’investissement (BEI) et la Banque mondiale ont publié jeudi, un rapport conjoint “Libérer la croissance durable du secteur privé au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA )”.

Le rapport analyse les contraintes pesant sur la croissance de la productivité et l’accumulation limitée de facteurs ou de production dans le secteur privé de la région MENA. Il est basé sur l’enquête “MENA Enterprise Survey” menée entre fin 2018 et 2020 auprès de plus de 5 800 entreprises formelles en Egypte, en Jordanie, au Liban, au Maroc, en Tunisie, en Cisjordanie et à Gaza.

Les réglementations douanières et commerciales semblent constituer des obstacles plus importants pour les entreprises de la région MENA que pour les autres pays. Les entreprises ont besoin de plus de temps pour passer la douane pour importer ou exporter que dans d’autres pays. La région MENA dépend de niveaux élevés d’importations par rapport à de faibles activités d’exportation.

Pour assurer une croissance durable dans le secteur privé de la région, le rapport appelle la région MENA à abaisser les barrières réglementaires pour les entreprises, à promouvoir la concurrence et à réduire les freins résultant de l’influence politique et des pratiques commerciales informelles.

La région a également, besoin de réformes pour faciliter l’innovation, l’adoption des technologies numériques et les investissements dans le capital humain, tout en étant conforme à l’agenda mondial visant à limiter le changement climatique, à renforcer la durabilité et à protéger l’environnement naturel.

L’amélioration des pratiques de gestion peut y contribuer. “Les bonnes pratiques de gestion peuvent représenter jusqu’à 30 % des différences d’efficacité entre les pays”, a déclaré Roberta Gatti, économiste en chef pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord à la Banque mondiale.

” Les pratiques de gestion sont médiocres dans les entreprises de la région, en particulier dans celles qui appartiennent en partie à l’Etat.

L’amélioration de ces pratiques peut avoir des avantages substantiels, n’est pas coûteuse, mais n’est pas facile. Cela nécessitera, entre autres, un changement des mentalités.

Les entreprises devraient également être incitées à exploiter plus largement les avantages de la participation au commerce transfrontalier et aux chaînes de valeur mondiales, accompagnées de meilleures pratiques de gestion.

Dans le même temps, l’Etat a le devoir de veiller à ce que ce processus de transition soit juste, par des mesures qui aident les travailleurs à saisir les opportunités d’obtenir de nouveaux emplois de meilleure qualité liés à l’économie verte, tout en protégeant les personnes qui risquent de perdre leur emploi. Ces mesures comprennent les politiques du marché du travail, la formation professionnelle, les filets de sécurité sociale et les actions de soutien au développement économique régional.

L’économiste en chef de la BERD, Beata Javorcik, a déclaré : ” Le changement climatique crée une opportunité pour la région MENA de renforcer ses références vertes et de les utiliser comme une source d’avantage concurrentiel. Cela créera les emplois de qualité indispensables liés à l’économie verte.

” Lorsqu’ils répondent au nouveau choc, les pays de la région MENA doivent s’attaquer aux principaux goulots d’étranglement structurels affectant la région. Les réformes qui réduisent les obstacles réglementaires, les pratiques commerciales informelles, favorisent la concurrence et facilitent l’innovation et la numérisation sont essentielles pour parvenir à une croissance économique durable et améliorer la résilience aux chocs futurs.

L’environnement des affaires dans la région MENA, tel que rapporté dans l’enquête, a été freiné par divers facteurs. Les relations politiques et l’informalité compromettent la concurrence loyale, apportant des avantages économiques à un nombre limité d’entreprises. Les pratiques de gestion sont à la traîne par rapport aux pays de référence, avec une baisse des scores moyens dans tous les pays de la région MENA depuis 2013.

Bien que les entreprises opérant sur le marché international soient plus disposées à développer et à innover , seulement 20 % investissent dans l’innovation, ce qui peut affecter les perspectives économiques à long terme de la région.

La région doit mieux utiliser son capital humain. Seules quelques entreprises étrangères investissent dans la formation de leur capital humain, et elles ont tendance à être des entreprises exportatrices connectées numériquement. En outre, une part importante des entreprises ne s’engagent pas dans des activités financières avec d’autres acteurs économiques, optant volontairement pour l’autofinancement.

Les incitations pour les entreprises à décarboniser sont faibles, et les entreprises de la région MENA sont moins susceptibles que leurs homologues d’Europe et d’Asie centrale, d’adopter des mesures qui réduisent leur empreinte environnementale.

Historiquement, la croissance économique au Moyen-Orient et en Afrique du Nord a été faible depuis la crise financière mondiale de 2007-09 et le printemps arabe du début des années 2010. Depuis lors, le produit intérieur brut (PIB) par habitant n’a augmenté que de 0,3 % par an dans la région MENA. Cela se compare défavorablement aux taux de 1,7 % en moyenne dans les pays à revenu intermédiaire et de 2,4 % dans les pays en développement d’Europe et d’Asie centrale.

La réalisation d’une croissance plus élevée et durable est particulièrement importante compte tenu des autres défis économiques auxquels la région est confrontée. La dette publique a augmenté au cours de la dernière décennie, en raison de la baisse des investissements. Plus récemment, la pandémie de coronavirus a frappé la région, mettant encore plus à rude épreuve les finances publiques. En outre, l’invasion russe de l’Ukraine affecte la région MENA en raison de la hausse des prix des hydrocarbures, des risques pour la sécurité alimentaire et de la baisse du tourisme.

Dans ce contexte, il est important que les décideurs exploitent le potentiel du secteur privé pour propulser la région vers une plus grande prospérité.