Le programme de protection de la zone de Kantaoui-Sud (Gouvernorat de Sousse) a fait l’objet d’une visite de presse organisée par l’Agence de Protection et d’Aménagement du littoral (APAL).

Ce programme, d’un coût total de 20,2 millions de dinars, s’inscrit dans le cadre de la troisième phase du projet de protection du littoral tunisien (PPLT III), élaboré par l’APAL et le ministère des affaires locales et cofinancé à hauteur de 60% par le gouvernement Fédéral Allemand.

A cet effet, le chef de la direction technique de l’APAL, Mohamed Ali Turki a indiqué à l’Agence TAP que le projet concerne environ 3 km de la bande côtière (depuis la jetée Sud de la Marina d’El Kantaoui jusqu’à l’Oued El Hammam), rappelant que l’APAL a identifié les causes d’érosion dont souffrent les côtes de Hammam Sousse afin de proposer des solutions techniques appropriées.

Il a précisé que les solutions techniques approuvées visent à stopper l’érosion dans les parties sévèrement touchées et à protéger les constructions de l’érosion côtière, et ce à travers la stabilisation du littoral avec des barrières rocheuses, l’installation de brise-lames et le rechargement des plages.