Le satellite de communication NILESAT 301 construit par Thales Alenia Space, joint-venture entre Thales (67%) et Leonardo (33%) pour l’opérateur égyptien NILESAT a été lancé aujourd’hui depuis la rampe de lancement de Cap Canaveral, en Floride (États-Unis), à bord d’une fusée SpaceX Falcon 9.

Grâce à une puissante mission en bande Ku, NILESAT 301 renforcera le leadership commercial de NILESAT dans les services de diffusion à 7°W sur la région MENA et ouvrira de nouveaux services sur l’Afrique australe et le bassin du Nil. En outre, une mission multifaisceaux en bande Ka à la pointe de la technologie soutiendra l’entrée de NILESAT sur le marché de la connectivité haut débit en Égypte.

En tant que maître d’œuvre, Thales Alenia Space était responsable de la conception, de la production, des tests et des tests de recette en orbite du satellite. NILESAT bénéficiera également des toutes nouvelles installations de contrôle des satellites installées au Caire et à Alexandrie, qui sont déjà opérationnelles pour contrôler NILESAT 201 en orbite.

Le satellite est basé sur la plate-forme Spacebus 4000-B2 avec environ 4 tonnes métriques au lancement et une durée de vie supérieure à 15 ans.