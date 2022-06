Les dirigeants publics et privés sont appelés à s’unir autour de l’Appel à l’action de Djedda, un engagement en faveur de l’approche de l’OMT visant à repenser la gouvernance du tourisme à tous les niveaux afin de mieux s’adapter aux défis auxquels le tourisme est confronté en tant que moteur de la reprise mondiale.

À la fin de la 116e session de son Conseil exécutif à Djeddah, au Royaume d’Arabie saoudite, l’OMT a marqué une étape importante pour l’avenir du tourisme mondial. La pandémie ayant mis en évidence les vulnérabilités systémiques du secteur, l’agence spécialisée des Nations unies a appelé à la mise en place d’un système de gouvernance et de financement nouveau et repensé, dans le but de renforcer la résilience aux chocs futurs tout en rendant le tourisme plus durable.

Gouvernance et visibilité

À Djeddah, l’OMT a poursuivi sa tradition de compléter les importantes délibérations de son Conseil exécutif par un débat ouvert sur les principaux défis et opportunités du secteur. Le Forum “Tourism Futures – New Governance and Advocacy” (Futurs du tourisme – Nouvelle gouvernance et promotion), comportait deux sessions distinctes : Vers une nouvelle gouvernance et une meilleure visibilité du tourisme en dehors du secteur.

“Il est temps de voir grand”, a déclaré le Secrétaire général de l’OMT en accueillant les délégués et les intervenants. Zurab Pololikashvili a souligné la nécessité d'”exploiter le potentiel unique du tourisme pour stimuler la reprise, offrir des opportunités et renforcer la résilience, en améliorant et en renforçant la gouvernance et en se concentrant sur l’emploi, la formation et l’éducation”.

S.E. Ahmed Al Khateeb, ministre du tourisme du Royaume d’Arabie saoudite, a déclaré : “Nous ne pouvons pas nous redresser à reculons. Le moment est venu de tirer parti de cette reconnaissance accrue et de positionner le tourisme comme un pilier essentiel de la transformation, du développement et des opportunités.” Le ministre a également réitéré les plans du Royaume d’investir 100 millions de dollars dans la formation de 100 000 jeunes travailleurs du tourisme.

Des voix diverses autour d’un objectif commun

Illustrant la diversité des Membres de l’OMT, le débat thématique de haut niveau a bénéficié des contributions de Ahmed bin Aqil Al Khateeb, ministre du tourisme d’Arabie saoudite, Siandou Fofana, ministre du Tourisme et des Loisirs de Côte d’Ivoire, Carlos Peguero, vice-ministre du Tourisme de la République dominicaine, Tomohiro Kaneko, commissaire adjoint, Agence japonaise du tourisme, Najib Balala, ministre du Tourisme du Kenya, Sofia Zacharaki, ministre adjoint du Tourisme de la Grèce, et Tonči Glavina, secrétaire d’État, ministère du Tourisme et des Sports de la Croatie.

Pour souligner l’ampleur du secteur et l’étendue de l’influence de l’OMT, les ministres ont été rejoints par des représentants de haut niveau du monde des affaires, des destinations, des médias et des communications, à savoir Euronews, PRM Global, Interbrand, Netcom, Amadeus et la Diriyah Gateway Development Authority (DGGA).

Faisant référence au désir partagé de remettre le tourisme sur les rails, Jerry Inzerillo, directeur général de la DGDA, a noté : “Nous ne partageons peut-être pas la même idéologie, nous ne partageons peut-être pas la même théologie, mais nous partageons la même biologie”, soulignant un désir universel de voyager et de se connecter à d’autres cultures.

Du point de vue des médias, Ruth Wright, responsable de la rubrique “Tourisme et style de vie” d’Euronews, a souligné que les téléspectateurs continuent d’exiger la sécurité, car “les voyageurs ont toujours l’impression que voyager est difficile et stressant”. Par conséquent, le contenu axé sur les règles et les règlements reste pertinent, même si les récits touristiques centrés sur l’humain deviennent plus populaires. “Les voyageurs aspirent à un retour à une époque où les voyages étaient amusants, insouciants et pleins de surprises inattendues”, a-t-il ajouté.

De Djeddah au monde entier

Les discussions ont souligné l’importance d’adopter une approche holistique de la politique du tourisme, les ministères des finances et de l’intérieur faisant également partie de la gouvernance du secteur, et le secrétaire général Pololikashvili a exhorté les participants et tous les membres du Conseil exécutif de l’OMT à faire avancer cet important programme de changement positif.

L’appel à l’action de Djeddah reconnaît le besoin vital d’une gouvernance du tourisme plus importante et de meilleure qualité, avec des investissements ciblés et un accent sur le renforcement de la résilience, la promotion de la durabilité et le développement de l’éducation et de la formation.

Elle s’inscrit dans le cadre de l’action plus large de l’OMT, qui vise à faire en sorte que la reconnaissance du tourisme reflète l’importance sociale et économique unique du secteur, notamment en en faisant un élément clé des travaux des Nations unies et en s’assurant de la coopération des gouvernements, des organisations internationales et des institutions financières.