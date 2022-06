GoMyCode, dans le cadre d’un cycle de croissance précoce vient de clôturer un tour de série A de 8 millions de dollars. Cette opération a été co-dirigé par AfricInvest, par l’intermédiaire de son Cathay AfricInvest Innovation Fund (CAIF) et de l’institution française de financement du développement Proparco, annonce le site techcrunch.com.

La première levée de fonds a été de 850.000 dollars.

GOMyCODE a pour objectif d’étendre sa présence dans une douzaine de pays d’Afrique et du Moyen-orient et plus encore, “Nous visons à agrandir notre communauté à l’échelle mondiale, avec plus de 50 hackerspaces à travers le monde avec une focalisation sur la région MENA rendant, par là même, l’éducation aux nouvelles technologies accessible à tout le monde.”

