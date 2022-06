L’Alliance française de Tunis organise, en partenariat avec l’association Tazammourt. vendredi 10 juin à 18H00 à son siège, une rencontre intitulée “L’olivier dans la pensée et la culture”. Durant cette rencontre se mêleront littérature, musique, chant, poésie et photographie.

La rencontre débutera par une présentation de l’ouvrage “L’olivier dans la pensée et la littérature” préfacé par Dr Imed Ben Salah.

Le programme prévoit également une exposition photographique sur les oliviers séculaires de Tunisie. Le tout est ponctué de performances musicales jouées et interprétées par l’artiste Hicham Ktari ainsi que par des lectures de poèmes en arabe du poète Mourad El Thabti et en langue française par la poétesse Hend Abdelkafi; la rencontre s’achèvera par un débat et de discussions dont le but est de rendre hommage à cet arbre béni, chargé de symboles plongeant profondément ses racines dans la mémoire tunisienne.