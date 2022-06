Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu au Palais de Carthage le ministre d’Etat britannique à l’Asie du Sud, à l’Afrique du Nord, aux Nations unies et au Commonwealth, Lord Tariq Ahmad. C’était mercredi 8 juin 2022.

Le chef de l’Etat a saisi cette occasion pour évoquer “les prochaines étapes sur la voie de l’élaboration d’une nouvelle Constitution et l’édification d’une nouvelle République”. Il a affirmé sa pleine et entière volonté à “garantir l’indépendance de la justice et le respect des droits et des libertés”, indique la présidence de la République dans un communiqué.

Le chef de l’Etat a, par ailleurs, évoqué les relations d’amitié de longue date établies entre la Tunisie et le Royaume-Uni, exprimant la volonté de la Tunisie de renforcer davantage ces relations et d’élargir le cadre de son partenariat avec le Royaume-Uni, en particulier dans les domaines de l’énergie, de l’économie, de la culture et du tourisme.

Pour sa part, le ministre d’Etat britannique a réitéré la volonté de son pays de consolider les relations de coopération et de partenariat avec la Tunisie dans divers secteurs, en particulier dans les domaines des énergies renouvelables, de l’enseignement, de la formation et de la recherche scientifique.

Il s’est déclaré confiant quant à l’issue positive “des entretiens fructueux” qu’il a eus avec des hauts responsables et hommes d’affaires tunisiens ainsi qu’avec certains acteurs de la société civile.

La rencontre s’est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, et de l’ambassadeur du Royaume-Uni en Tunisie, Helen Winterton.