L’agenda des salons et foires du livre arabes et la participation des éditeurs sont au cœur du 4ème numéro du bulletin mensuel de l’Union des Editeurs arabes (UEA), paru en juin 2022.

Cette publication présente le bilan de mi saison pour les Foires et Salons du livre arabes. Elle est réalisée par la commission d’information et des relations publiques, au sein du Conseil d’administration de l’UEA, présidée par l’éditeur tunisien Mohamed Saleh Maalej.

En Irak, le Salon international du Livre de Bagdad a été organisé dans sa 23ème édition, du 19 au 28 mai. Quelques 355 maisons d’édition issues de 20 pays dont la Tunisie ont participé à cette édition.

Aux Emirats arabes Unis, deux rendez-vous littéraires annuels ont eu lieu récemment. Le Festival de lecture pour enfants de Sharjah a été organisé du 11 au 22 mai, avec la participation de 139 maisons d’édition de 15 pays.

Le Salon international du livre d’Abou Dhabi a été organisé dans sa 30 ème édition du 23 au 29 mai. Ce grand rassemblement du livre et de l’édition en région arabe a vu la participation de 1130 éditeurs de 80 pays.

Au Maroc, la 27ème édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL) se tient du 2 au 12 juin, à Rabat. La Tunisie participe au SIEL qui célèbre cette année ” Rabat, capitale culturelle de l’Afrique “.

La littérature africaine est l’invitée d’honneur de cette édition 2022 qui accueille 712 éditeurs de 55 pays avec plus de 100.000 titres.

Le pavillon du ministère des Affaires Culturelles présente des publications d’institutions culturelles publiques sous sa tutelle alors que le stand de l’Union des éditeurs tunisiens (UET) réunit les maisons d’édition tunisiennes.

Créé en 1987, le SIEL est un événement incontournable de la scène culturelle et littéraire marocaine qui rassemble chaque année, sur dix jours, des écrivains et éditeurs des quatre coins du monde.

Par ailleurs, l’Union des éditeurs arabes a annoncé l’ouverture des candidatures pour certains salons qui auront lieu prochainement. Les éditeurs peuvent postuler pour le Salon international du livre de Palestine, prévu du 14 au 24 septembre, à Ramallah, et la 21ème édition du Salon international du livre de Amman, en Jordanie, programmé du 1er au 10 septembre.

Le bulletin a également annoncé la date prévue pour certains salons en 2023, tels que la 60ème édition du Salon du Livre d’enfant de Bologne, Italie, (Bologna Children’s Book Fair), du 6 au 9 mars 2023.

Rappelons que la Foire internationale du livre de Tunis (FILT) n’a pas eu lieu cette année. Les organisateurs ont récemment annoncé que la Foire fera son retour en 2023 dans son rendez-vous habituel au mois d’avril.

Après une absence de deux années consécutives, la FILT avait eu lieu dans sa 36ème édition exceptionnellement au mois de novembre 2021.

La crise sanitaire du Covid-19 avait engendré un chambardement dans l’agenda des Foires et Salons du Livre en région arabe et dans le monde entier.

L’Union des éditeurs arabes (UEA) est présidée par l’égyptien Mohamed Rached dont le mandat se poursuivra jusqu’en 2024.

Le Conseil d’administration de l’UEA compte trente (30) membres parmi les éditeurs de la région. Selon le règlement de l’Union, la moitié d’entre eux est élue et l’autre moitié est nommée.

Créée en 1962 sur décision de la Ligue des Etats Arabes, l’Union des éditeurs arabes est un organisme professionnel régional indépendant. Son siège social est entre le Caire, -où se trouve le bureau de la présidence-, et Beyrouth pour le bureau du Secrétariat général. Les neuf commissions de l’Union mènent leurs travaux en étroite coordination avec le siège en Egypte et celui au Liban.

L’Union compte 1081 membres relevant des Unions des éditeurs arabes et des membres de l’Assemblée générale. Elle représente les éditeurs arabes auprès des parties officielles arabes et internationales, des Unions et ligues professionnelles homologues et des instances de la société civile actives sur la scène culturelle et dans la défense des droits dont la liberté d’expression, l’édition et la lecture.

Voici la liste des Salons du Livre arabes qui seront organisés prochainement en automne :

– Salon international du livre d’Amman (Jordanie) prévu du 1er au 10 septembre

– Salon international du livre de Palestine, Ramallah, 14 au 24 septembre

– Salon international du livre de Ryadh, Arabie Saoudite, 29 septembre au 8 octobre

– Salon international du livre arabe d’Istanbul, Turquie, 8 au 14 octobre

– Foire internationale du livre de Khartoum, Soudan, 19 au 30 octobre

– Foire internationale du livre de Sharjah, Emirats arabes Unis, 2 au 13 novembre

– Salon international du livre du Koweït, du 16 au 26 novembre