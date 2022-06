La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a reçu, mardi 7 juin 2022, le ministre d’Etat britannique à l’Asie du Sud, à l’Afrique du Nord, aux Nations unies et au Commonwealth, Lord Tariq Ahmad.

L’entretien a porté sur le renforcement des relations bilatérales et les moyens à même de consolider le partenariat entre la Tunisie et le Royaume-Uni dans différents domaines, principalement en matière d’énergies renouvelables et de développement durable.

Il s’agit aussi de prospecter de nouvelles opportunités de coopération dans les domaines de l’éducation, l’enseignement supérieur, la recherche scientifique, la formation des ressources humaines, l’économie circulaire, l’économie verte, l’économie bleue et le tourisme.

La cheffe du gouvernement a salué le soutien continu apporté par le Royaume-Uni à la Tunisie, en particulier pendant la pandémie de Covid-19.

Elle a, à cette occasion, déclaré sa volonté de consolider les relations de coopération entre la Tunisie et le Royaume-Uni en poursuivant la mise en œuvre de nouveaux projets et programmes communs, tel celui de l’”Ecole de la deuxième chance”.

Pour sa part, le ministre d’Etat britannique a réaffirmé la détermination de son pays de renforcer davantage les relations de coopération avec la Tunisie dans divers secteurs, notamment en matière d’énergies renouvelables. “Un secteur qui représente une priorité pour les deux pays”, a-t-il dit.

Il a affirmé que “le Royaume-Uni se tient aux côtés de la Tunisie” et soutient ses efforts pour la mise en œuvre des réformes politiques, économiques et sociales prévues et ceux visant “le lancement des négociations avec le Fonds monétaire international”. L’entretien s’est déroulé en présence du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, et de l’ambassadrice du Royaume-Uni en Tunisie, Helen Winterton.