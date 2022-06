La ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées, Amal Belhaj Moussa, a présenté les principales orientations de son département dans le cadre du programme national de réforme annoncé par le gouvernement, mettant l’accent sur la poursuite de la mise en œuvre du nouveau programme national de l’entrepreneuriat féminin et de l’investissement selon le genre social “Raydet “, de l’appui aux programmes de lutte contre les violences faites aux femmes et de la réhabilitation des jardins d’enfants municipaux.

Une plateforme électronique pour les projets approuvés

S’exprimant lors d’une conférence de presse organisée à la Cité de la culture, mardi 7 juin 2022, pour présenter le programme national de réformes en présence de 13 ministres, Amal Belhaj Moussa a indiqué que le ministère a reçu deux projets dans le cadre de la mise en œuvre de la deuxième version du programme “Raydet “, qui a été annoncé le 8 mars 2022, à l’occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme, ajoutant que le ministère lancera, en juillet prochain, une plateforme électronique pour annoncer les projets approuvés.

Elle a souligné que le programme “Raydet” sera axé sur le financement des petits et moyens projets au profit des femmes et ne se limitera pas au financement de microprojets, comme ce fut le cas lors du lancement de la première version de ce programme, estimant que cette orientation contribuera à l’amélioration des conditions des femmes dont la situation sociale est précaire.

D’autre part, la ministre a indiqué que son département s’oriente vers la mise en œuvre du programme “Idmaj” (Insertion), qui a été annoncé suite à la signature, le 3 courant, d’une convention de partenariat entre le ministère de la Famille et de la Femme, le ministère des Affaires sociales, l’Organisation Handicap International et l’Association Tunisienne d’Action et d’Equilibre Social.

Insertion de mille femmes victimes de violences basées sur le genre

Ce programme, qui sera mis en œuvre en 2022, 2023 et 2024, concerne l’insertion de mille femmes victimes de violences basées sur le genre sur le marché du travail afin de leur permettre d’atteindre l’indépendance financière et de renforcer la capacité des entreprises tunisiennes à soutenir les victimes de violences basées sur le genre et à protéger leurs droits, a-t-elle dit.

Par ailleurs, la ministre a fait savoir que le nombre de centres d’hébergement des femmes victimes de violences sera augmenté au cours des prochains mois pour atteindre 8 centres contre 4 actuellement.

Décrochage scolaire: 400 familles vont bénéficier de l’appui du ministère

Amal Belhaj Moussa a, d’autre part, affirmé que son département viendra en aide aux femmes dont les enfants sont menacés de décrochage scolaire, notant qu’environ 400 familles vont bénéficier de cet appui.

Elle a également annoncé la relance du programme des jardins d’enfants municipaux, soulignant que le ministère œuvre à permettre, d’ici septembre prochain, à près de 10 mille enfants de s’inscrire dans ces établissements, moyennant la mobilisation d’environ 7 millions de dinars, notant qu’il existe, actuellement, 12 jardins d’enfants municipaux.

Les membres du gouvernement tunisien ont présenté, au cours de cette conférence, les différents volets du programme national de réforme baptisé “Programme de stabilité économique et financière”, qui comprend un ensemble de mesures visant principalement à maintenir l’équilibre des finances publiques, à instaurer la justice fiscale, à réformer le système de compensation et à améliorer la gouvernance et la transparence pour sortir de la crise économique et financière actuelle.