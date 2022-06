Le 13ème Congrès international des énergies renouvelables “IREC’2022” se tiendra du 13 au 15 décembre 2022 à Hammamet, en Tunisie.

Ce conclave du monde de l’énergie , organisé avec l’appui de l’IEEE Power & Energy Society (PES), organisation professionnelle technique pour le développement des technologies et des meilleures pratiques dans tous les domaines de l’énergie électrique et de l’énergie, est destiné aux chercheurs, scientifiques, ingénieurs et praticiens œuvrant dans les domaines en rapport avec l’énergie et l’environnement.

Il s’agit d’une manifestation scientifique qui permet de débattre des nouveautés et des thématiques de développement technique, de gestion, de commercialisation et d’utilisation des énergies renouvelables.

Cette année, l’évènement de 3 jours pourrait mettre le point sur les nouveautés concernant les pratiques de production, de transmission, de distribution et d’utilisation des énergies alternatives afin de fournir une solution fiable, résiliente, sûre et rentable, à un moment où le monde cherche à accélérer sa transition énergétique perçue comme “trop lente”.

Dans un rapport annuel publié avant le sommet sur le climat de l’ONU à Glasgow, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) avait déjà averti que “la transition est trop lente”.

“Si le monde n’investit pas plus massivement et rapidement dans les énergies propres, il subira le réchauffement climatique, ainsi que des turbulences en matière d’approvisionnement”, avertissait l’agence en octobre 2021.