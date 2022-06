“Les écosystèmes, principal levier de développement pour le continent africain”, c’est le thème d’une conférence internationale que Tunis abrite du 8 au 10 juin 2022, à l’initiative de l’Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS).

Un communiqué de l’Agence française de développement (AFD) qui sponsorise l’événement indique que ce dernier se veut un lieu de débat, d’échange et de consolidation des partenariats autour de questions en rapport avec la gestion, la protection, la préservation et la restauration des écosystèmes en Afrique.

Il sera précédé d’une exposition retraçant le parcours de l’OSS sur 30 ans, un moment de rétrospective, au cours duquel les leçons du passé seront documentées, les expériences valorisées et l’avenir mieux appréhendé.

De manière plus spécifique, la conférence internationale visera à débattre et à apporter des éclairages de haut niveau portant sur la dégradation des écosystèmes en Afrique, au Sahel et au Maghreb et les pressions, autant anthropiques que climatiques qui pèsent sur eux.

Elle traitera également du rôle clé des mesures d’adaptation au changement climatique dans la restauration des écosystèmes et les liens entre la dégradation des écosystèmes, les agro écosystèmes et la migration, outre les impacts socio-économiques qui en découlent.

L’événement sera ponctué de panels thématiques animés par des intervenants de haut niveau, lesquels panels se focaliseront entre autres sur des expériences concrètes réalisées dans différentes régions d’Afrique et d’ailleurs.

Ainsi, le thème du premier panel portera sur “la valorisation des services éco systémiques”, et mettra l’accent sur ces services et permettra de mieux comprendre l’utilité des écosystèmes et d’engager un travail de plaidoyer et de sensibilisation en vue de leur préservation.

Le deuxième panel, qui se focalisera sur “l’adaptation au changement climatique pour mieux gérer la migration”, s’interrogera sur le travail à accomplir en amont afin de réduire les effets néfastes du changement climatique et de stabiliser les populations, en préservant notamment les écosystèmes dans lequel elles vivent.

Quant au troisième panel, il traitera de “la restauration des terres” et passera en revue les opportunités et les défis majeurs liés à cette thématique.

Enfin, le quatrième panel parlera de “la bonne gouvernance des ressources en eau pour faire face au stress hydrique” et explorera les alternatives permettant de sécuriser l’alimentation en eau potable.