La Bourse de Tunis est arrivée 13ème à l’échelle arabe et 70ème à l’échelle mondiale avec une capitalisation de l’ordre de 7,8 milliards de dollars, dans le classement des bourses internationales, publié par le Journal saoudien “Al-Eqtisadiah”.

Selon un rapport établi sur la base des données des bourses internationales, de la Fédération mondiale des bourses et du Fonds monétaire arabe (AMF), la Bourse saoudienne a occupé le premier rang des bourses arabes et du Moyen-Orient et le 9ème rang mondial avec une capitalisation de l’ordre de 3,33 trillions de dollars à fin avril 2022.

Arrive au deuxième rang, la Bourse d’Abu Dhabi avec une capitalisation de 528,2 milliards de dollars, suivie par celle du Qatar ( 31ème rang mondial), de Dubai (32ème rang mondial), du Koweït ( 34ème rang mondial) et du Maroc (43ème rang mondial).

La capitalisation totale des 10 plus grandes bourses mondiales a atteint environ 82 trillions de dollars à fin avril 2022, avec en tête du classement, la Bourse de New York (NYSE) dont la capitalisation s’est établie à 27,04 trillions de dollars, évoluant de 5% par rapport à la même période de 2021, selon le même rapport.