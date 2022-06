Jeudi 2 juin 2022, le groupe Accor présentait dans l’un des établissements qu’il gère en Tunisie, son programme de fidélité, #ALL ALL – pour Accor Live Limitless. C’était lors d’une soirée VIP conviviale organisée au Mövenpick Hôtel de Gammarth.

Pour ce faire, on a noté la présence du côté d’Accord Chief Operating Officer Middle East & Africa at AccorHotels, Sami Nasser, du Chief Operating Officer Middle East & Africa at AccorHotels, Ismaïl Loubaris, ainsi que d’un nombre important de cadres du groupe et de responsables de ses hôtels en Tunisie.

Et ce n’est pas, car il y avait un parterre de stars dans divers domaines venues découvrir ce fameux programme de fidélité, ainsi que la vision du groupe pour la Tunisie, notamment son plan de développement de ses activités dans notre pays.

Il faut souligner qu’en Tunisie, le mastodonte de l’hôtellerie mondiale (100 pays, 5 100 établissements, les marques #fairmont #sofitel #Rixos #Mgallery#movenpickhotel #Novotel #Ibis et #Mercure) est actuellement présent avec trois marques #movenpickhotel #Novotel et #Ibis. Et ce nombre devrait augmenter dans les prochains mois voire années, car on assure du côté du management régional du groupe que la Tunisie est un pays qui compte beaucoup pour Accor. D’où son intention de développer ses activités dans notre pays.

S’il en est ainsi, c’est dû au fait que, selon les responsables d’Accor, le groupe partage avec notre pays des valeurs communes telles que l’hospitalité, la culture de l’accueil et le savoir-faire.

Par ailleurs, les responsables d’Accor annoncent le lancement, durant été 2022, d’une offre exclusive destinée à ses clients les plus fidèles dans le cadre de son programme de fidélité, #ALL ALL – Accor Live Limitless.

Ces derniers pourront ainsi bénéficier de remises pouvant aller jusqu’à 30% sur l’ensemble de leurs séjours (petit-déjeuner inclus) auprès des hôtels du groupe. Les membres du programme ALL- Accor Live Limitless ont la possibilité de réserver, depuis le 25 mai jusqu’au 15 septembre 2022, pour des séjours allant du 1er juin au 30 septembre 2022.