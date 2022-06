Tunisie Clearing vient d’annoncer l’approbation de l’augmentation de son capital social de 10 560 000 D à 10 562 380 D, lors de son Assemblée Générale Extraordinaire (AGE), qui s’est tenue, le 19 mai 2022.

L’augmentation vient suite à la fusion par absorption de Biat Capital par Tunisie Valeurs et vise à préserver l’égalité entre les actionnaires, a t-elle précisé.

Par ailleurs, la société a fait savoir qu’elle a décidé la distribution de dividendes pour un montant global de 1 740 000D, soit 60 000 D par actionnaire, et ce, à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire, tenue le jour même.

Il importe de rappeler que Tunisie Clearing est le Dépositaire Central desTitres et Gestionnaire du Système de Règlement/Livraison. Elle représente un maillon fort de l’architecture sécuritaire et fiable du marché de capitaux en Tunisie et offre un large éventail de services de post-marché.