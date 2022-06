“Stop Pollution, Je veux vivre”, un collectif œuvrant pour une meilleure qualité de vie à Gabès, a organisé, dimanche, à l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement, une marche du Souk Jara qui a été incendié au début du mois de mai 2022, vers la direction Régionale du Groupe chimique tunisien (GCT) en protestation contre la pollution dans la région.

Les participants à cette manifestation ont scandé des slogans appelant l’Etat à mettre fin à la pollution industrielle que connait la région de Gabès depuis plus d’un demi-siècle, critiquant la politique d’atermoiement des gouvernements successifs face au dossier de la pollution à Gabès.

Dans un communiqué rendu public le 31 mai 2022, le Collectif, qui fête le 5 juin 2022 son 10ème anniversaire, avait estimé que 50 ans de pollution constituent un crime contre la région et appelé à rompre avec l’ancien modèle de développement qu’il qualifie de polluant n’ayant donc pas réussi à instaurer un nouveau modèle “eco-friendly” prenant en considération les spécificités naturelles de la région de Gabès.

La célébration de la Journée mondiale de l’environnement coïncide cette année avec le 50ème anniversaire du GCT, auquel les activistes écologiques de la région font porter la responsabilité de la détérioration de la situation environnementale, la propagation de graves maladies, la faiblesse de l’investissement et la montée du chômage, à cause du non respect des normes environnementales et de l’absence de responsabilité sociétale.

Actif depuis 2012, le collectif “Stop pollution” défend le droit de la région de Gabès à un environnement sain et plaide pour l’éradication de toutes les formes de pollution et le changement du modèle de développement régional.