Une enveloppe de 8 millions de dinars (MDT) sera consacrée au financement des projets destinés aux familles nécessiteuses et à revenus limités dans le cadre du programme d’inclusion sociale, contenu dans le “Document de suivi des grandes réformes” publié par la présidence du gouvernement, vendredi 3 juin 2022.

En effet, 5 MDT millions de dinars de l’enveloppe totale sont prévus dans le budget de l’Etat au titre de l’année 2022, et les 3 MDT restants relèvent du Programme national des catégories vulnérables..

A travers cette enveloppe, le gouvernement prouve qu’il s’engage à renforcer la protection sociale pour les familles pauvres et à revenus limités afin de consolider leur capacité d’intégration socialeµ.

Dans ce cadre, le gouvernement Bouden, ambitionne d’inscrire environ 40 000 familles supplémentaires au cours de l’année 2022 dans le Programme national d’appui aux familles nécessiteuses, ce qui portera le nombre de familles dans cette catégorie à 310 000.

Le Document rappelle qu’au cours de cette année, la Tunisie a entamé l’octroi de subventions et d’aides sociales à travers une base de données relative aux familles nécessiteuses et à revenus limités. Il est prévu le parachèvement des recherches sociales et sur le terrain pour cette catégorie au niveau de la base des données du programme social AMEN.

Le ministère des Affaires sociales a entamé, en février 2022, la distribution de la carte électronique Amen qui remplacera les cartes de soins blanches et jaunes au profit des familles nécessiteuses et à faibles revenus dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et l’optimisation de la protection sociale pour la généraliser à tous les Tunisiens.