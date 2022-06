La Cinémathèque tunisienne réserve son prochain cycle cinématographique du 8 au 11 juin 2022 à l’un des plus grands réalisateurs, scénaristes de cinéma et metteur en scène de théâtre polonais, Andrzej Wajda (1926-2016).

Intitulé “Andrzej Wajda, la Conscience de la Nation”, le cycle consiste en la projection de quatre de ses grands chefs d’oeuvres considérés comme le point de départ de la grande vague de films de “l’école polonaise de cinéma”, dont deux datant du début de sa carrière : “Ils aimaient la vie”, prix spécial du jury au festival de Cannes 1957 et “Cendres et Diamant” sorti en 1958.

Ci-après le programme détaillé des projections:

Mercredi 8 juin 2022

18h30 : “KATY?” (2007)

Synopsis : “Anna, la femme d’un capitaine d’un régiment des Uhlans, attend le retour de son mari. Elle ne peut se résoudre à l’idée qu’il ait été assassiné par les Russes. En avril 1943, l’épouse d’un général apprend la mort de son mari quand les Allemands découvrent l’existence de charniers dans la forêt de Katyn contenant des milliers d’officiers polonais.Silence et mensonges brisent le coeur d’Agnieszka, la soeur d’un pilote qui a connu le même sort. Quel sens les mots Patrie et Liberté ont-ils dans un Etat polonais d’après-guerre tombé sous la dépendance de l’Union Soviétique ?”

Jeudi 9 juin 2022

18h30 : “L’HOMME DE FER” (1981)

Synopsis : “1980. Les travailleurs du chantier naval de Gdansk sont en grève. Le fils de Mateusz Birkut, Maciek Tomczyk, est l’un des employés des chantiers navals et aussi un activiste du comité de grève. Winkel, un reporter de radio, reçoit une mission pour faire un reportage qui déshonore Tomczyk et le comité de grève. Cependant, après la conversation avec Agnieszka – maintenant l’épouse de Tomczyk – emprisonnée pour soutenir la grève, il change de point de vue sur les exigences des travailleurs.”

Vendredi 10 juin 2022

18h30 : KANAL (ILS AIMAIENT LA VIE, 1957)

Synopsis : “1944, ultime résistance des Polonais de Varsovie contre l’occupant. Acculés, épuisés, et encerclés par les Allemands, un détachement de soldats est contraint de fuir par les égouts pour rejoindre le centre-ville où les combats se poursuivent encore. Tous ont une histoire, tous ont peur de mourir, tous ont tellement envie de vivre. Mais les égouts ressemblent de plus en plus à un piège.”

Samedi 11 juin 2022

18h30 : “CENDRES ET DIAMANT” (1958)

Synopsis : “1945, jour de l’Armistice dans une petite ville polonaise, au cœur des combats entre communistes et nationalistes. Un de ces derniers, Maciek, jeune mais aguerri par la lutte armée, reçoit l’ordre de tuer le nouveau secrétaire général du Parti. Mais un mauvais renseignement lui fait assassiner des innocents… Il attend un nouvel ordre lui permettant d’achever sa mission et au gré de ses déambulations dans cette petite ville, il rencontre une serveuse de bar avec qui il va vivre une liaison fulgurante”.