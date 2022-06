Les prix à la consommation ont augmenté de 0,9% au mois de mai 2022 (sur un mois), alors qu’ils avaient évolué de 1,4% en avril et 0,8% en mars, d’après une note publiée dimanche 5 juin 2022 par l’Institut national de la statistique (INS).

Cette augmentation est principalement liée à la hausse des prix du groupe logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles de 2,5% et de ceux du groupe des meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer de 1,2% et des produits alimentaires de 0,2%.

En fait, les prix des produits alimentaires ont légèrement évolué (0,2%), en variation mensuelle, en raison d’une hausse des prix des viandes bovines (1,5%), des viandes ovines (1,2%), des fruits frais (1,3%), des produits dérivés de céréales (1%) et des huiles alimentaires (1%).

En revanche, les prix des légumes frais sont en baisse de 3,6% et ceux des poissons frais de 0,9%.

Pour ce qui est de la hausse des prix du groupe du logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles (2,5%), elle est le résultat de l’accroissement des prix du groupe entretien et réparation des logements de 1,4% et des prix du gaz et de l’électricité de 12,2%, suite à l’application de la nouvelle tarification.

Concernant l’augmentation des prix des meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer (1,2%), elle est expliquée par l’évolution des prix des meubles et des articles d’ameublement de 1%, des prix des appareils ménagers de 1,5% et des prix des biens et services liés à l’entretien courant du foyer de 1,3%.