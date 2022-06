Les États membres européens de l’OMT (Organisation mondiale du tourisme) soulignent l’importance de l’emploi, de la formation professionnelle, de la durabilité et de l’innovation alors qu’ils guident conjointement la reprise du tourisme dans la région.

La 67e réunion de la Commission de l’OMT pour l’Europe, du 1er au 3 juin 2022 à Erevan, la capitale de l’Arménie, s’est tenue alors que le redémarrage du tourisme européen s’accélérait. Sur les 47 pays du monde qui ont levé toutes les restrictions sur les voyages, 31 se trouvent en Europe. Dans ce contexte, les États membres se sont tournés vers l’avenir pour relever à la fois les défis à court terme et les opportunités à plus long terme pour que le tourisme se développe en tant que moteur du développement durable et inclusif.

Des représentants de haut niveau de 35 États membres et de nombreux représentants du secteur privé du tourisme européen et mondial ont reçu un aperçu du travail de l’OMT dans la région depuis la dernière réunion de la Commission régionale à Athènes en juin 2021.

Reconnaissance politique

En ouvrant la session, le vice-Premier ministre d’Arménie, Hambardzum Matevosyan, a qualifié le tourisme de “locomotive” de la reprise et des opportunités, tant en Europe que dans le monde. Alors que l’Arménie célèbre ses 25 ans en tant qu’État membre de l’OMT, Matevosyan a salué le travail de l’Organisation pour rapprocher les secteurs public et privé et faire du tourisme un pilier de l’Agenda 2030 pour le développement durable.

Le secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, a rencontré personnellement le président arménien, Vahagn Khachaturyan, le Premier ministre, Nikol Pashinyan, et le ministre des Affaires étrangères, Ararat Mirzooyan.

Ont également ouvert la session le ministre de l’Économie de l’Arménie, Vahan Kerobyan, et le vice-ministre du Tourisme de la Grèce et présidente actuelle de la Commission régionale de l’OMT, Sofia Zacharaki. Cette dernière a également salué le leadership de l’OMT tout au long de la crise, soulignant que la détermination à relancer le tourisme pour la reprise économique “ne doit pas l’emporter sur nos efforts pour devenir plus durables”.

Quant à Zurab Pololikashvili, il a déclaré : “Depuis le début de la pandémie jusqu’à la phase de reprise de la crise, l’Europe a montré l’exemple en soutenant et en relançant le tourisme. La coopération et la coordination ont été au cœur de cette action, et c’est ce même esprit qui doit animer toutes les destinations européennes à mesure qu’elles utilisent le pouvoir du tourisme pour stimuler le développement et la croissance pour tous”.

Sisian Boghossian, présidente du Comité du tourisme du ministère de l’Économie, dira que “l’Arménie réaffirme son engagement à coopérer efficacement avec tous les États membres de l’OMT pour atteindre les objectifs communs visant à mettre en œuvre le Programme 2030 pour le développement durable. Le tourisme est un secteur prioritaire de l’économie en Arménie qui est non seulement défini dans la loi sur le tourisme, mais également exprimé dans l’agenda politique et inclus dans le programme du gouvernement”.

Obtenir des résultats

Pololikashvili a fourni un aperçu actualisé des dernières données et tendances du tourisme international et a précisé comment, même en période difficile, l’OMT a fait progresser ses domaines de travail prioritaires, en mettant l’accent sur la stimulation des investissements touristiques, la promotion de l’innovation et de l’esprit d’entreprise, les emplois touristiques et l’éducation, et l’accélération de la durabilité.

La directrice régionale de l’OMT pour l’Europe, Alessandra Priante, a présenté les initiatives en cours et la future mise en œuvre régionale du programme de travail de l’OMT, en soulignant l’importance de favoriser une méthodologie réussie de coopération avec et au sein de la région la plus visitée du monde : l’Europe. Elle a souligné les projets phares axés sur la jeunesse, avec le premier Sommet Mondial Des Jeunes Sur Le Tourisme qui se tiendra à Sorrento (Italie), les ligues d’étudiants dans les différents pays européens et le développement rural, avec la deuxième édition des Wolrd´s Best Tourism Villages by UNWTO (meilleurs villages touristiques du monde) après le grand succès de l’initiative en 2021, ainsi que les projets d’assistance technique de l’OMT visant à soutenir la reprise du tourisme de manière durable et responsable.

Dans le cadre de la discussion politique de haut niveau, les délégués ont souligné la nécessité d’équilibrer les mesures à court terme visant à permettre une reprise rapide du tourisme, notamment en remédiant à la pénurie de main-d’œuvre, en rendant les emplois plus attrayants et en retenant les bons talents, avec les impératifs de durabilité, notamment la mesure, l’investissement dans l’éducation touristique et le renforcement des capacités.

Tourisme et développement rural

À l’occasion de la réunion de la Commission, l’OMT et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), avec le soutien du gouvernement arménien, se sont associées pour ouvrir la voie à un débat sur le rôle du tourisme dans le développement rural et sur la manière de créer des synergies plus importantes entre l’agriculture et le tourisme.

Avec un accent particulier sur le design thinking pour améliorer les expériences locales et ajouter de la valeur aux destinations, à la gastronomie et à l’œnotourisme, l’événement a souligné la nécessité de travailler sur les infrastructures, la gouvernance, le développement de produits, les cadres de collaboration, la qualité et l’accès au marché, la numérisation et le renforcement des capacités.

Comptant sur la participation de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), la conférence a souligné la valeur de la propriété intellectuelle pour protéger et valoriser les produits et processus locaux. L’événement s’est clôturé par un Masterclass sur le tourisme gastronomique pour soutenir le renforcement des connaissances et des capacités des États membres et des parties prenantes en Arménie.

Les membres de la région ont accepté à l’unanimité que la Bulgarie accueille la 68e session de la Commission régionale de l’OMT en 2023.