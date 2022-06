L’Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA) et le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) organisent conjointement la participation des entreprises tunisiennes au salon ” Food Ingredients & Health Ingredients Europe ” qui se tiendra en présentiel à Paris Expo Portes de Versailles du 6 au 8 décembre 2022 et sous format virtuel du 28 Novembre au 8 Décembre 2022.

Perçu comme le plus grand salon d’ingrédients, ce salon offre une plateforme pour l’approvisionnement en intrants et ingrédients pour l’industrie agroalimentaire. Il est aussi l’occasion pour découvrir les innovations et les dernières tendances de la filière d’ingrédients naturels, alimentaires et de santé, dans l’optique d’améliorer les goûts et les textures des aliments.

Le format hybride de cette manifestation, va permettre aux exposants d’atteindre et de se connecter avec un public plus large. En effet, la version hybride de “FI&HI 2021”, a offert à près de 1.500 entreprises l’opportunité de présenter une gamme diversifiée d’ingrédients et de services nouveaux et innovants pour plus de 27 000 visiteurs professionnels (de 135 pays).

Le salon propose aussi un programme diversifié de Workshops, de conférences animées par des experts pour la présentation des nouveautés de la filière.

Les entreprises tunisiennes, exerçant dans le secteur d’ingrédients destinés à l’industrie agro-alimentaire, des produits alimentaires intermédiaires, d’ingrédients fonctionnels, de compléments alimentaires, des vitamines, et d’extraits végétaux, et désirant participer à cette manifestation, sont invitées à remplir le formulaire de participation, au plus tard le 24 Juin 2022.