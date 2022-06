A cette occasion, des solutions innovantes touchant à la construction, au commerce, au numérique et à l’éducation ont ainsi été présentées au « Village Startups » aménagé lors d’u Digital African Summit, qui s’est déroulé du 31 mai au 2 juin 2022 au Centre international des conférences à Alger.

Une vingtaine de startups ont présenté ces solutions. Le Village startups a inauguré par les ministres algériens de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi Triki, de la Numérisation et des Statistiques, Hocine Cherhabil, et du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l’Economie de la Connaissance et des Startups, Yacine El Mahdi Oualid, rapporte APS.

Entre autres solutions proposées, figure “Warcha’TIC”, une plateforme lancée par la startup BNI (Building Network Solutions) qui met en relation les acteurs du bâtiment dont les promoteurs, entrepreneurs, architectes, ingénieurs et artisans ainsi que les entreprises de fabrication et de vente de matériaux de construction, ajoute APS.

La startup Spin Net, spécialisée dans les technologies de l’information et de la communication, propose pour sa part un outil simple pour partager des informations et coordonnées personnelles permettant de les sauvegarder automatiquement sur le mobile via la technologie NFC.

« Le NFC, ou Near Field Communication, est une technologie permettant d’échanger des données, simplement en rapprochant deux supports, soit un lecteur (un support doté d’une puce adéquate) et un smartphone ou deux smartphones entre eux, ont expliqué les co-fondateurs de cette startup, lancée en 2020, les jeunes Thamer Benelbar et Nabil Slimani ».

Hello Data, fondée par Amina Daoud, quant à elle s’intéresse à la gestion numérique des entreprises en accompagnant les managers à développer leurs sociétés en automatisant le suivi des activités grâce aux données numériques.