Le programme Tounesna a financera six (6) projets économiques au profit des Tunisiens revenus de l’étranger. C’est ce qu’a fait savoir, jeudi 2 juin 2022, le responsable régional de l’Office des Tunisiens à l’Etranger (OTE) à Bizerte, Abdelkader Louzi.

Une fois réalisés, ces projets permettront la création de 20 postes d’emploi direct, a-t-il dit. Selon, les 6 projets s’inscrivent dans le cadre du dispositif Tounesna mis en place par l’OTE pour assurer un accompagnement de la réinsertion socio-économique des migrants Tunisiens.

L’OTE accordera une prime économique de 15 600 dinars pour chaque bénéficiaire, suivi d’un appui logistique d’une année afin de mener à bien son projet dans les secteurs agricole, élevage et services répartis dans les délégations de Mateur, Al Alia, Bizerte sud, Menzel Jemil et Ras Jbal.

Les six entrepreneurs bénéficieront aussi d’une prime sociale d’une valeur estimée entre 3000 dinars et 5200 dinars financée par l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), a ajouté le responsable.

36 projets seront financés dans le cadre du programme Tounesna durant le mois d’août 2022.

Tounesna est un dispositif mis en place par l’Office des Tunisiens à l’Etranger (OTE) pour assurer un accompagnement de la réinsertion socio-économique des migrants Tunisiens.

Le dispositif Tounesna fonctionne à partir d’une organisation qui fait co-intervenir, au niveau de ses trois bureaux, des conseillers relevant des trois institutions publiques suivantes : l’OTE, l’Agence Nationale pour l’Emploi et le Travail Indépendant (ANETI) et la Direction Générale de la Promotion Sociale (DGPS).

La mise en place du dispositif Tounesna a bénéficié de l’appui du Programme de coopération ProGreS Migration Tunisie, financé par le Fonds fiduciaire d’urgence de l’Union européenne.

Le dispositif Tounesna propose aux tunisiens de plus de 18 ans revenus de l’Union Européenne et en situation de vulnérabilité un éventail de services logistiques et financiers pour renforcer leurs capacités pour une réinsertion professionnelle ou pour la création de leurs projets.